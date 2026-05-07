Байкера могут арестовать в Москве за смертельное ДТП

В Москве могут арестовать байкера Максима Завирюху, виновника смертельной аварии, в которой погибла фотограф и модель Ксения Добромилова. Меру пресечения изберет Никулинский суд.

Против мотоциклиста возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов заявил, что мотоциклист для получения хорошего кадра поднял мотоцикл на заднее колесо и двигался быстрее, чем позволяли его навыки.

