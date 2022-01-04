МЧС развернуло пункт обогрева для водителей грузовиков на Военно-Грузинской дороге. Сейчас проезд для фур там закрыт из-за непогоды. Возобновления движения ожидают больше 300 большегрузов. Ранее такие ограничения действовали в декабре и были сняты лишь перед Новым годом. К тому времени в очереди скопились около полутора тысяч грузовиков.

На Алтае туристы провалились под лед на озере Светлом. Видео записал на коптер один из посетителей заповедника. По словам очевидцев, пострадавшие не захотели стоять в очереди к смотровой площадке и вышли прямо на лед. Как рассказал автор видео, глубина на месте провала была не больше 2-х метров.

Водителю краснодарского "елкомобиля" выписали два штрафа. Блогер привязал дерево к машине и катал его по центральным улицам. В городе нет снега и елка на колесах была одной из немногих вещей, создающих новогоднее настроение местным жителям. Но полицейские такое изобретение не оценили и даже сочли опасным. Машину отправили на стоянку на эвакуаторе. А водителю выписали штрафы за внесение изменений в конструкцию автомобиля и отсутствие номерных знаков.

В Красноярске на площади Мира установили флорариум. В мини-оранжерее живут азалия, фикус, хлорофитум, бегония и другие растения. Сибирских морозов они не боятся – во флорариуме работает автоматическая система поддержания климата. Кстати, это проект школьника, который победил в роботехнической олимпиаде. Специалисты помогли доработать и реализовать его.

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