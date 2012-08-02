Десантники отметят день ВДВ

2 августа в России отмечается день ВДВ. Десантники возложат цветы к памятнику воинам-десантникам у Центрального музея Вооруженных сил. Памятные мероприятия пройдут на Новодевичьем кладбище, где цветы будут возложены к могиле генерала Василия Маргелова.

Ранним молебном и литургией в храме пророка Илии в Москве начнется день памяти Святого пророка Илии - небесного покровителя ВДВ. Затем крестный ход вместе с солдатами и офицерами ВДВ проследует из храма пророка Илии до Лобного места на Красной площади.

Традиционно десантники соберутся на Поклонной горе, ВВЦ и Красной площади. В парке Горького будет открыта полевая кухня, а также организован отдых для десантников и их семей.

Следить за порядком в день ВДВ будут почти 3 тысячи полицейских.