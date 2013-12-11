Пожар в Театре русской драмы начался со сцены

Пожар в Московской театре русской драмы потушили. В старинном особняке в центре столицы загорелась сцена. Пламя распространилось на 50 квадратных метров. Огонь тушили более 10 пожарных расчетов. Еще до прибытия спасателей из здания на Земляном Валу эвакуировали двух человек, больше людей в театре на тот момент не было. Никто не пострадал. В районе пожара было затрудненно движение, сейчас оно постепенно восстанавливается.