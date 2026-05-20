Политолог оценил итоги визита Владимира Путина в Китай

Сюрпризов во время встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не было, и это можно считать позитивным итогом визита, заявил политолог Алексей Наумов. По его словам, отношения России и Китая сейчас находятся на исторически высоком уровне, а страны объединяют общие взгляды и общие вызовы, включая вопросы мирового порядка.

Эксперт отметил, что ключевые темы визита включали развитие многополярной системы и расширение сотрудничества между государствами. Кроме того, было объявлено о продлении безвизового режима между Россией и Китаем до конца 2027 года.

