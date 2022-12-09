МО РФ показало боевую работу истребителей Су-35С

Российские военные оперативно уничтожили самолет ВСУ 9 декабря. Как рассказали в Минобороны РФ, во время выполнения задания летчики-истребители оперативно обнаружили и уничтожили самолет противника.

Экипажи истребителей Су-35С ВКС России несут воздушное дежурство в зоне проведения СВО круглосуточно. Они прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.