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Новости

09 декабря, 17:15

Политика

МО РФ показало боевую работу истребителей Су-35С

МО РФ показало боевую работу истребителей Су-35С

ВС РФ нанесли удары по огневым позициям ВСУ в Запорожской области 9 декабря

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Российские военные оперативно уничтожили самолет ВСУ 9 декабря. Как рассказали в Минобороны РФ, во время выполнения задания летчики-истребители оперативно обнаружили и уничтожили самолет противника.

Экипажи истребителей Су-35С ВКС России несут воздушное дежурство в зоне проведения СВО круглосуточно. Они прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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