Зеленский прокомментировал слова Путина про "красавицу"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эпизод из встречи лидеров России и Франции.

Накануне Владимир Путин, комментируя слова Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений, заявил: "Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять".

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации – Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" – мне кажется, это уже перебор", – сказал Зеленский.

При этом президент Украины перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его ответ был лучше понятен автору афоризма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.