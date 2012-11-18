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18 ноября 2012, 10:52

Общество

Плюсовая температура ожидается в Москве 18 ноября

Плюсовая температура ожидается в Москве 18 ноября

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18 ноября в столичном регионе снова ожидается плюсовая температура и без осадков. Москва останется в зоне повышенного атмосферного давления. Днем облачно с прояснениями. Максимальная температура +2…+4 градуса. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью около ноля градусов.

Новая неделя останется в зоне сухой и теплой, по ноябрьским меркам, погоды. До среды будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура +2…+4 градуса. В четверг особых изменений не произойдет. Опять сухо, немного похолодает.
погода Елена Силуянова новости

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