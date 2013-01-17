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Новости

17 января 2013, 14:00

Общество

К вечеру в Москве усилятся снегопад и ветер

К вечеру в Москве усилятся снегопад и ветер

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В четверг в столице ожидаются сильный снег и ветер. Синоптики сообщают, что снегопад усилится примерно к 16-17 часам. Метель не прекратится до 22 часов. Снег будет сопровождать порывистый ветер. По словам специалиста центра погоды "Фобос", снег продолжится и ночью. Температура воздуха не опустится ниже восьми градусов мороза. Влажность воздуха повышена.

Врачи предупреждают, при таких погодных условиях могут обостриться хронические заболевания бронхов, легких и суставов. Спасатели готовятся ликвидировать возможные аварии из-за непогоды. Предупреждают водителей о гололедице и ухудшении видимости. Возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев и рекламных щитов, а также заторы на дорогах из-за роста количества ДТП.
погода Илья Федоровцев новости метели
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