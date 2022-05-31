Москвичи устроили фотосессию с вывеской McDonald’s у метро "Третьяковская"

Москвичи устроили спонтанную фотосессию у метро "Третьяковская". Там со здания снимали легендарную вывеску McDonald’s. Тем временем более предприимчивые граждане начали эти вывески продавать в соцсетях.

Реально ли их купить? И на что их заменят? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.