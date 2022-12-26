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Общество

МО РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан в Белоруссии

МО РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан в Белоруссии

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Российские военные из войск радиационной, химической и биологической защиты проходят интенсивный курс подготовки. Им необходимо сдать нормативы по скорости реагирования. В распоряжении обучающихся специальная техника – механизированные бронированные лаборатории.

Такие лаборатории позволяют экипажам быстро обнаруживать заражение местности. Тренировки проходят на полигонах в Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоИван Евдокимов
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