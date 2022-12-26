МО РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан в Белоруссии

Российские военные из войск радиационной, химической и биологической защиты проходят интенсивный курс подготовки. Им необходимо сдать нормативы по скорости реагирования. В распоряжении обучающихся специальная техника – механизированные бронированные лаборатории.

Такие лаборатории позволяют экипажам быстро обнаруживать заражение местности. Тренировки проходят на полигонах в Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.