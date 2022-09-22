Эксперт прокомментировал ситуацию с мошенниками, которые стали продавать военные билеты

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал о частичной мобилизации, которую проводят в России. Он прокомментировал ситуацию с мошенниками, которые стали продавать фальшивые военные билеты.

Также военной эксперт говорил о юридической помощи тем, кому пришла повестка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.