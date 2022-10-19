19 октября, 17:33Общество
Специалисты рассказали о демографической ситуации в России
19 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошел круглый стол по теме "Повышение рождаемости в России: социальные и медицинские аспекты".
Перед журналистами выступили:
- академик РАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Геннадий Сухих;
- академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России Лейла Адамян;
- доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова;
- доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова" Виталий Беженарь;
- доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России, руководитель департамента организации научной деятельности, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина;
- доктор медицинских наук, директор института акушерства ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков;
- депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (онлайн);
- член-корреспондент РАН, член Общественной палаты РФ Олег Аполихин;
- член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, заведующий вторым гинекологическим отделением (детей и подростков) ФГБУ НМИЦ АГП имени Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова;
- кандидат медицинских наук, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Республики Татарстан Елена Игнашина (онлайн);
- кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Республики Татарстан, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ "Городская клиническая больница № 7" Татьяна Шигабутдинова (онлайн);
- кандидат экономических наук, заведующий отделом рождаемости Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Владимир Архангельский (онлайн).