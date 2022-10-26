Три тысячи врачей общей практики в Москве повысили квалифиацию по семи направлениям

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о масштабной образовательной программе для врачей общей практики, которую реализуют в Кадровом центре столичного Депздрава. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"В настоящее время врачи завершают обучение по таким направлениям, как неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено. В общей сложности медики охватили уже семь направлений", – заявила представитель мэрии.

По словам Раковой, в столичной системе здравоохранения задействованы примерно три тысячи врачей общей практики, которые проводят первичные приемы в поликлиниках. Именно на повышение их уровня и рассчитана московская образовательная программа.

Заммэра Москвы добавила, что каждый курс был разработан при участии главных внештатных специалистов городского департамента здравоохранения и ведущих врачей из больниц и поликлиник. Учитываются практики и технологии, соответствующие столичному стандарту здравоохранения.

Образовательная программа Кадрового центра Депздрава рассчитана на полтора года. В нее включены 13 образовательных модулей, каждый из которых длится 18 академических часов. Помимо теоретических занятий предусмотрена также отработка практических знаний на симуляционном и медицинском оборудовании.

По состоянию на конец сентября 2022 года обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы прошли более 16 тысяч специалистов. Как уточнила замруководителя Депздрава Елена Ефремова, в нынешнем году было запущено восемь узкоспециализированных программ.

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