Песков сообщил о принятии мер по ситуации с экипировкой мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в стране принимают меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных граждан, передает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил о создании правительственного Координационного совета по обеспечению потребностей войск.

"Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно имели место проблемы с экипировкой. Они в принципе имеют (место. – Прим. ред.) до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты", – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что решением вопросов по недостающей экипировке занимаются региональные власти, к которым присоединится и новая комиссия.

Владимир Путин 21 октября подписал указ о создании Координационного совета при правительстве России для обеспечения возникающих в ходе спецоперации на Украине потребностей. Данный орган возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Накануне глава правительства заявил о необходимости нарастить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных. К этой задаче должны подключиться и малые, и крупные региональные предприятия легкой промышленности, подчеркнул премьер.

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