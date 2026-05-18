Студенты московских колледжей создали цветочные композиции в больницах

В московских больницах и поликлиниках появились цветочные композиции, зоны отдыха и арт-объекты, которые помогают поддержать пациентов и поднять им настроение. Проекты создают студенты столичных колледжей.

В городе уже появились сад ландышей, композиции с животными и ретроавтомобиль с клумбой. Как отмечают врачи, окружающая среда влияет на эмоциональное состояние пациентов и может способствовать восстановлению.

В прошлом году в Москве завершился основной этап программы модернизации поликлиник. В городе реконструировали и построили более 360 зданий взрослых и детских амбулаторий.

