14 мая, 07:15
Букет сирени в комнате может вызвать головную боль и аритмию
Букет сирени в комнате может вызвать головную боль, аритмию и ухудшение зрения. Причиной может стать сирингин, который содержится в листьях и цветах растения.
Специалисты отмечают, что вещество может провоцировать нарушение сна, снижение количества тромбоцитов и аллергические реакции у чувствительных людей. Ботаники рекомендуют не ставить сирень в закрытых помещениях и размещать букет на террасе или рядом с открытым окном.
