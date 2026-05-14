Букет сирени в комнате может вызвать головную боль и аритмию

Букет сирени в комнате может вызвать головную боль, аритмию и ухудшение зрения. Причиной может стать сирингин, который содержится в листьях и цветах растения.

Специалисты отмечают, что вещество может провоцировать нарушение сна, снижение количества тромбоцитов и аллергические реакции у чувствительных людей. Ботаники рекомендуют не ставить сирень в закрытых помещениях и размещать букет на террасе или рядом с открытым окном.

