До 20% месячной нормы осадков ожидается в Москве 13 мая

В ближайшие часы в Москве начнется ливень, который принесет до 20% месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают также об усилении ветра – местами порывы будут достигать 7 метров в секунду. Ожидается похолодание: температура к вечеру 13 мая опустится на несколько градусов.

Из-за высокой влажности и ветра будет ощущаться прохладнее, чем есть на самом деле. Осадки не прекратятся и вечером. Улучшения погодных условий до начала лета пока не прогнозируется.

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