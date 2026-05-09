Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду открыли в 1967 году

Одной из главных традиций Дня Победы остается церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мемориал у Кремлевской стены был открыт в 1967 году.

Его строительство сопровождалось сложностями еще на этапе подготовки проекта. До появления памятника на этом месте находился обелиск, установленный к трехсотлетию дома Романовых. После революции его переоформили в памятник героям революции, а перед строительством мемориала перенесли в другое место.

