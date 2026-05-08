Врач рассказала, чем опасна косметикорексия

Навязчивое стремление к идеальной коже может быть признаком косметикорексии, рассказала косметолог Ася Тхакохова. По ее словам, подростки и молодые девушки часто пытаются повторить сложные бьюти-рутины из соцсетей, что приводит к раздражению и обезвоживанию кожи.

В юном возрасте достаточно мягкого очищения, увлажнения и защиты от солнца. После 25 лет уход подбирают индивидуально, а активные компоненты, например ретинол, вводят только после консультации с врачом, отметила специалист.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.