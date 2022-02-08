Москвичам рассказали, сколько зарабатывают пожарные блогеры

Спасатель из Ростовской области создал аккаунт в Tik Tok и начал публиковать видео о том, как собирается на выезды и тушит пожары. На Владислава Гончарова подписались 200 тысяч человек, а также у него появились рекламные контракты, сумма которых в разы превышает официальную зарплату.

Обычные пожарные относятся к такому способу спасать людей неоднозначно. А в МЧС решили взять таких блогеров под контроль.

Сколько же они зарабатывают? И что именно смущает в их работе официальные службы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.