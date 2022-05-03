В России вступил в силу новый регламент работы диспетчеров службы "112"

В России вступает в силу новый регламент работы диспетчеров службы "112". Опросить человека специалисты должны за 75 секунд. Об этом рассказали в министерстве по делам гражданской обороны и ЧС.

Максимальное время ожидания ответа на линии – 20 секунд. Если звонок внезапно прервался, оператор должен в течение 10 секунд перезвонить, используя функцию автодозвона. В случае, если абонент не отвечает, диспетчер должен попробовать дозвониться еще минимум два раза.

На консультации, которые диспетчеры дают заявителям отводится 2 минуты. А вот на психологическую поддержку – полчаса.

Кроме того, по новым правилам информация о поступившем вызове должна храниться минимум три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.