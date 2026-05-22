Замглавы Рособрнадзора рассказал, как ИИ выявляет нарушения во время ЕГЭ

Нейросети используются на разных этапах проведения ЕГЭ. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

Искусственный интеллект анализирует изображение с камер наблюдения в аудиториях и фиксирует подозрительные действия во время экзамена. Кроме того, нейросеть применяют при проверке работ. Система изучает почерк выпускников и сопоставляет работы по разным предметам. Такой подход помогает выявлять возможные случаи подмены личности на экзамене.

