Единые учебники по русскому языку и литературе введут для старшеклассников в России

Единые учебники по русскому языку и литературе введут для 10-х и 11-х классов по всей России с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в министерстве просвещения.

Учебники уже готовы и проходят экспертизу в Российской академии наук. В регионы направили методические рекомендации с тремя списками литературы: обязательных для изучения произведений, рекомендованных для внеклассного чтения и современных патриотической направленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.