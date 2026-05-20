Сергей Собянин принял участие в параде кадет "Не прервется связь поколений!"

На площади Победы на Поклонной горе прошел ежегодный парад кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений". В нем приняли участие Сергей Собянин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В параде участвовали более 3,5 тысячи кадет – всего 52 расчета. 41 из них – учащиеся кадетских классов школ Москвы, остальные – гости из регионов. За их строевой подготовкой наблюдали 7 тысяч зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.