Собянин посетил Окружной общественный центр имени Моссовета после обновления

По программе "Мой район" на востоке столицы реализованы крупные проекты. Один из них – Окружной общественный центр имени Моссовета. Результаты работы осмотрел Сергей Собянин.

Здание обновили впервые с момента постройки. Теперь это главный досуговый центр района для детей и участников "Московского долголетия". Там оборудовали зону киберспорта и шахматную школу, а еще зрительный зал и площадку для танцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.