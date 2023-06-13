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Собянин посетил Окружной общественный центр имени Моссовета после обновления

Собянин посетил Окружной общественный центр имени Моссовета после обновления

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По программе "Мой район" на востоке столицы реализованы крупные проекты. Один из них – Окружной общественный центр имени Моссовета. Результаты работы осмотрел Сергей Собянин.

Здание обновили впервые с момента постройки. Теперь это главный досуговый центр района для детей и участников "Московского долголетия". Там оборудовали зону киберспорта и шахматную школу, а еще зрительный зал и площадку для танцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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