Почти половина россиян рассказали о планах найти подработку в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Согласно опросу сервисов "Работа.ру" и "Подработка", 44% россиян планируют найти дополнительную работу в ближайшее время, сообщает RT со ссылкой на исследование.

При этом около 22% участников исследования уже заняты подработкой, еще 34% в настоящее время не хотят искать дополнительную работу.

Кроме того, 60% респондентов заявили, что подработка не относится к их основной профессии и дает возможность для альтернативных источников дохода. 40% опрошенных рассматривают подработку как дополнительный заработок по основной профессии.

Отмечается, что респонденты чаще всего искали подработки на сайтах по поиску работы – 72% опрошенных использовали их, чтобы найти вакансию. Также 50% участников опроса полагались на личные связи.

Группы и чаты (23%), сайты по поиску специалистов (17%) и социальные сети (14%) выступили в качестве дополнительных способов при поиске дополнительной работы.

Всего в исследовании приняли участие более 3,1 тысячи пользователей.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут день вакансий для студентов и старшеклассников. Специалисты центра занятости населения "Моя карьера" помогут молодым специалистам подобрать вакансию, а также составить резюме и сопроводительное письмо.

Для соискателей будут открыты вакансии в сфере услуг, телекоммуникаций, транспорта и логистики, а также офисные позиции.