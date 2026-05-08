08 мая, 13:45Мэр Москвы
Сергей Собянин вручил ветеранам памятные знаки "85 лет битвы за Москву"
Сергей Собянин вручил трем москвичам участникам Великой Отечественной войны памятные нагрудные знаки "85 лет битвы за Москву". Награды получили Екатерина Евдокимова, Семен Люлько и Владимир Фомин.
Всего почетной награды будут удостоены более 150 ветеранов, которые принимали участие в обороне столицы. Знак учредило правительство города к годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.