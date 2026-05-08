Собянин: Москва продолжает внедрение стандарта онкологической помощи

В московских клиниках продолжают внедрять новый стандарт онкологической помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Как отметил мэр, выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях в 2025 году выросло почти до 68%. Доля пациентов, которые находятся под наблюдением более 5 лет, превышает 74%.

В городе работают 5 многопрофильных онкоцентров, где запущены цифровые патоморфологические лаборатории, объединенные в единый контур.