Собянин посетил обновленный Дом ученых Курчатовского института

Сергей Собянин и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук осмотрели итоги восстановления Дома ученых имени академика Александрова Курчатовского института.

"Нас с национальным исследовательским центром Курчатовским связывает единая судьба, с этим самым крупным в стране научным центром, который в свое время создал системы безопасности страны, атомный щит, и разработал огромное количество научно-исследовательских направлений, которые сегодня являются базовыми для многих сфер экономики нашей страны", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что сегодня центр продолжает активно работать. На его территории расположен один из крупнейших в столице технопарков, в котором трудятся известные ученые и новаторы.

Также есть и детский технопарк, созданный для вовлечения детей в научную деятельность.

"Здесь буквально 1 сентября будет открыт спортивный кластер, восстановлен Дом культуры, спасибо огромное. Это было обветшавшее здание, на самом деле, это памятник культуры, во-первых, а во-вторых, это первый дом культуры в нашей стране", – уточнил мэр.

При этом Ковальчук отметил, что Дом ученых станет интеллектуальным центром притяжения для жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.