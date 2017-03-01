Форма поиска по сайту

Новости

01 марта 2017, 12:00

Культура

Лауреатов новой литературной премии им. Пушкина "Лицей" объявят 6 июня

27 февраля в Лотте Отеле состоялась пресс-конференция, посвященная новой литературной премии "Лицей" имени Александра Сергеевича Пушкина. На конкурс принимаются как опубликованные произведения, так и рукописи, созданные авторами 15-35 лет. В этом году, 6 июня, состоится церемония награждения по шести номинациям. Призовой фонд – 4,8 миллиона рублей.

О целях и правилах конкурса рассказали:

  • председатель наблюдательного совета премии, президент РКС Сергей Степашин;
  • посол Республики Корея Пак Ро Бек;
  • специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;
  • генеральный директор АО "ЛОТТЕ РУС" Янг Сок;
  • заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев;
  • председатель жюри Павел Басинский.
литературные премии пресс-конференции новости культурного мира Пушкин

