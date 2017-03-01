Лауреатов новой литературной премии им. Пушкина "Лицей" объявят 6 июня

27 февраля в Лотте Отеле состоялась пресс-конференция, посвященная новой литературной премии "Лицей" имени Александра Сергеевича Пушкина. На конкурс принимаются как опубликованные произведения, так и рукописи, созданные авторами 15-35 лет. В этом году, 6 июня, состоится церемония награждения по шести номинациям. Призовой фонд – 4,8 миллиона рублей.

О целях и правилах конкурса рассказали: