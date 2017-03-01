01 марта 2017, 12:00Культура
Лауреатов новой литературной премии им. Пушкина "Лицей" объявят 6 июня
27 февраля в Лотте Отеле состоялась пресс-конференция, посвященная новой литературной премии "Лицей" имени Александра Сергеевича Пушкина. На конкурс принимаются как опубликованные произведения, так и рукописи, созданные авторами 15-35 лет. В этом году, 6 июня, состоится церемония награждения по шести номинациям. Призовой фонд – 4,8 миллиона рублей.
О целях и правилах конкурса рассказали:
- председатель наблюдательного совета премии, президент РКС Сергей Степашин;
- посол Республики Корея Пак Ро Бек;
- специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой;
- генеральный директор АО "ЛОТТЕ РУС" Янг Сок;
- заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев;
- председатель жюри Павел Басинский.