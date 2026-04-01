Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 1 апреля

В Московском международном Доме музыки прозвучат классические произведения на фоне видеопроекций художественных полотен. Композиции исполнят оркестр, хор и орган. Всего в рамках проекта Concerto grandioso выступят 200 музыкантов. Начало концерта 1 апреля в 19:00.

В Московском академическом театре имени Маяковского покажут спектакль "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя. Постановку можно увидеть в 19:00. В Большом Московском цирке состоится шоу "Сказка о Белоснежке и семи гномах". Героями истории станут акробаты, воздушные гимнасты и эквилибристы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.