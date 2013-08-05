В Мосгорсуде пройдут слушания по делу "русского Брейвика"

В Мосгорсуде 5 августа начинаются слушания по делу Дмитрия Виноградова, который 7 ноября 2012 года расстрелял шестерых коллег по работе.

По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, "русский Брейвик" готовился к преступлению заранее. "На протяжении года он вынашивал план, первым шагом которого стало приобретение двух охотничьих ружей. Потом он постепенно приобретал патроны, боеприпасы и восемь магазинов и даже прошел обучение в клубе по спортивной стрельбе", - рассказал глава пресс-службы СКР.

Напомним, утром 7 ноября 2012 года Виноградов "на почве личных неприязненных отношений к неопределенному кругу лиц и потребности к самоутверждению" вошел в офис фармацевтической компании, в которой он работал, и расстрелял своих коллег из автоматического оружия.

В результате 5 человек погибли на месте происшествия, еще один позднее скончался в больнице. Виноградов был задержан сотрудниками собственной безопасности компании, которые услышали выстрелы.

Перед убийством преступник опубликовал на своей странице в социальной сети текст под названием "Мой манифест". Согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, в тексте выявлены призывы к осуществлению экстремистской деятельности.