В столице задержана мать оставленного в торговом центре новорожденного

Столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в том, что она оставила собственного ребенка в туалете торгового центра. Известно, что 33-летняя женщина приехала в Москву из российского региона. По предварительной информации, она решила избавиться от ребенка потому, что у нее нет жилья и необходимых средств для существования.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".



"В настоящее время личность матери установлена, она задержана, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время ей будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила телеканалу "Москва 24" старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Напомним, младенца нашли в минувшее воскресенье в торговом центре на Верхней Красносельской улице. Малыша госпитализировали в ближайшую больницу. Новорожденный уже переведен из реанимации в обычное отделение.