Москвичи могут посмотреть график отключения горячей воды на портале mos.ru

Москвичи могут проверить график отключения горячей воды на портале mos.ru. Там работает сервис, где можно узнать точные даты – достаточно ввести улицу и номер дома.

Ту же информацию можно посмотреть в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а еще уточнить по телефонам городских справочных служб. Плановые отключения в столице идут с мая по август, в этот период специалисты готовят сети к новому отопительному сезону.

