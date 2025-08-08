Форма поиска по сайту

08 августа, 19:30

В Москве ведется подготовка ко Дню строителя

В Москве ведется подготовка ко Дню строителя

В Москве ведется подготовка ко Дню строителя, который в этом году будут отмечать 10 августа. По данным Росстата, столица возглавила топ-10 регионов по объему застройки.

Например, девелопер Sminex ввел 170 тысяч квадратных метров недвижимости высокого сегмента. Среди завершенных проектов особенно выделяется самый высокий новый дом в районе Якиманка "Лаврушинский". Его отличительной особенностью стали окна с изогнутыми рамами шириной до 6 метров и весом до 1 тысячи килограммов каждое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

