В России продолжился рост открытий новых ресторанов и кафе

С начала 2022 года в России открывается все больше ресторанов и кафе. Об этом сообщили аналитики. Есть вероятность, что к осени ситуация изменится, но пока количество открывшихся предприятий превосходит число закрывшихся.

Например McDonald’s должен вернуться 12 июня, но уже в новом качестве. Каким он будет? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.