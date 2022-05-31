Владельцы Stardogs запустили в Москве новую сеть дорогого фастфуда. Domino’s Pizza зарегистрировали домен "Горячо и быстро".

С 12 июня должен открыться и McDonald’s. Правда, в новом качестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.