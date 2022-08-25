Антирекорд по посещаемости столичных ресторанов и кафе установили москвичи в августе. Трафик только по сравнению с 2021 годом упал на 11%. Самый большой отток произошел из общепита в торговых центрах, которые покинули западные бренды.

Посещаемость московских ресторанов и кафе оказалась худшей за пять последних лет, подсчитали аналитики. Москвичи стали экономить на общественных посиделках или это сезонный спад? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.