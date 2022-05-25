Nike и Marks&Spencer заявили об уходе с рынка РФ

25 мая сразу несколько брендов заявили об уходе с рынка России. Например, Nike решил не продлевать договор с крупнейшим франчайзи. Об этом сообщили СМИ.

В свою очередь, британский производитель одежды Marks&Spencer решил закрыть все свои магазины после распродажи запасов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.