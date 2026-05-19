Рубль признан лучшей валютой мира по динамике к доллару

С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%– до 72,6 за доллар. Это максимальный показатель с февраля 2023 года. Причиной снижения курса, по версии агентства Bloomberg, стали высокие цены на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты назвали текущее укрепление устойчивым, но краткосрочным трендом.

Основная причина укрепления – дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке, когда валюты продается больше, чем покупается.