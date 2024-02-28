Новый сезон финансовых кинопоказов начался в столице

В Москве начался новый сезон финансовых кинопоказов. Суть мероприятия в том, что после сеанса зрители обсуждают поведение героев картины вместе с экспертом и разбирают различные ситуации, связанные с личным бюджетом. Такой формат просмотра фильмов также позволяет узнать об управлениях сбережениями, страховании и многом другом. Сеансы проходят в кинотеатре "Салют".

Что еще можно посетить и посмотреть в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.