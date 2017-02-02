Специалисты ВАДА нашли у Александра Поветкина допинг в крови

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин вновь оказался в центре внимания спортивной общественности. Стали известны результаты исследования на допинг его пробы Б. Она оказалась положительной.

Проверку проводила организация ВАДА – Добровольная антидопинговая ассоциация, которая занимается тестированием боксеров и бойцов смешанного стиля. Между тем, представители Поветкина заявляют, что не все так однозначно. Дело в том, что пробы были отправлены также и независимым экспертам в Швейцарию. Лаборатория в Лозанне допинга не выявила.

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