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Новости

24 июня 2016, 10:00

Общество

Пресс-конференция о кинофестивале "Алые паруса "Артека"

Пресс-конференция о кинофестивале "Алые паруса "Артека"

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15 июня в Информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимира Черникова и президента кинофестиваля "Алые паруса "Артека", народного артиста СССР Василия Ланового. Тема встречи – "XXIV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса "Артека". В пресс-конференции также приняли участие актеры театра и кино.

Международный детский кинофестиваль проводится уже более двадцати лет. В рамках мероприятия проходят конкурсные, внеконкурсные и ретро показы новых и старых фильмов для юных зрителей. Гости могут принять участие в мастер-классах популярных актеров и режиссеров театра и кино. В этом году фестиваль начнется 4-го, а завершится 10 июля.
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