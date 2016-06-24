Пресс-конференция о кинофестивале "Алые паруса "Артека"

15 июня в Информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимира Черникова и президента кинофестиваля "Алые паруса "Артека", народного артиста СССР Василия Ланового. Тема встречи – "XXIV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса "Артека". В пресс-конференции также приняли участие актеры театра и кино.

Международный детский кинофестиваль проводится уже более двадцати лет. В рамках мероприятия проходят конкурсные, внеконкурсные и ретро показы новых и старых фильмов для юных зрителей. Гости могут принять участие в мастер-классах популярных актеров и режиссеров театра и кино. В этом году фестиваль начнется 4-го, а завершится 10 июля.