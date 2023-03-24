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24 марта, 15:45

Экономика

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Владелец Leroy Merlin намерен продать свой бизнес в России

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

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Французская сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" планирует продать бизнес в России. О своем решении заявил владелец бренда. При этом управление перейдет местному бизнесу.

Представитель компании подчеркнул, что решение продать бизнес никак не повлияет на работу сети в РФ: за сотрудниками сохранят рабочие места, отношения с текущими партнерами и клиентами расторгнуты не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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