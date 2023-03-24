24 марта, 15:45Экономика
"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России
Французская сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" планирует продать бизнес в России. О своем решении заявил владелец бренда. При этом управление перейдет местному бизнесу.
Представитель компании подчеркнул, что решение продать бизнес никак не повлияет на работу сети в РФ: за сотрудниками сохранят рабочие места, отношения с текущими партнерами и клиентами расторгнуты не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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