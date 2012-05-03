В городе начался сезон аттракционов

Дети наконец дождались открытия сезона аттракционов в столице. Парки уже заполнены катающимися детьми и обеспокоенно следящими за ними родителями. За готовностью механизмов к встрече отдыхающих следят специалисты из объединения административных технических инспекций. Они отмечают, что пока успешную проверку прошли далеко не все площадки. Взрослым инспекторы советуют самостоятельно проверять конструкции на предмет их устойчивости, прежде чем позволить своему ребенку на нем прокатиться. Ведь уже в этом сезоне в парке "Сокольники" успел произойти несчастный случай, в результате которого едва не погиб двухлетний мальчик