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Новости

20 ноября 2012, 16:40

Электронные ж/д билеты теперь можно сдавать через Интернет

Электронные ж/д билеты теперь можно сдавать через Интернет

Цены на проезд в вагонах купе и люкс выросли на 5%

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Электронные билеты на поезда дальнего следования теперь можно сдавать через Интернет. Для этого надо зайти в раздел "личный кабинет" на сайте РЖД. Если пассажир не воспользовался услугой электронной регистрации, то отказаться от поездки по России, в страны СНГ, Балтии и Абхазию можно в любое время до отправления поезда. Если речь о международном сообщении - то за 6 часов. Деньги пассажирам вернут на банковскую карту в течение 30 дней. Подробности можно узнать на сайте РЖД.
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