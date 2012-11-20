Электронные ж/д билеты теперь можно сдавать через Интернет

Электронные билеты на поезда дальнего следования теперь можно сдавать через Интернет. Для этого надо зайти в раздел "личный кабинет" на сайте РЖД. Если пассажир не воспользовался услугой электронной регистрации, то отказаться от поездки по России, в страны СНГ, Балтии и Абхазию можно в любое время до отправления поезда. Если речь о международном сообщении - то за 6 часов. Деньги пассажирам вернут на банковскую карту в течение 30 дней. Подробности можно узнать на сайте РЖД.