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09 июня 2017, 16:15

Происшествия

Как тушили пожар на площади Киевского вокзала

Как тушили пожар на площади Киевского вокзала

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На площади Киевского вокзала загорелся склад. Прибывшие на место спасатели эвакуировали тысячи человек из соседних зданий. Пожар вспыхнул в двухуровневом здании склада на площади 100 квадратных метров. Внутри помещения находились лакокрасочные и другие строительные материалы, поэтому густой дым было видно издалека. О том, как это было, смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".

Продавцы цветов пытались спасти от дыма растения. В это время сотни офисных сотрудников набоюдали за тушением пожара – до горящего склада от их бизнес-центра всего несколько метров. Когда дым через систему вентиляции стал заполнять помещения, сработала система эвакуации. Рядом с горящим складом расположена железная дорога, на работу которой пожар не повлиял: поезда и электрички прибывали и отправлялись с Киевского вокзала по расписанию. В штатном режиме функционировала и подземка. На время тушения было ограничено движение по Киевской улице.

"По внешним признакам из здания выходил густой дым, происходило возгорание внутри здания различных строительных материалов и кабельной продукции. Основные усилия первых прибывших подразделений были направлены на поиск возможно находящихся людей в здании. Из помещения ликвидировали восемь пропановых баллонов, людей в горящем здании в итоге не обнаружили", – пояснил начальник управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС Дмитрий Ширлин.

Оказывавшиеся в окрестностях пожара прохожие жаловались на едкий запах дыма. Однако передвижная лаборатория МЧС, которая проводила замеры вредных веществ в воздухе, превышения предельно допустимой концентрации не зафиксировала.
МЧС происшествия пожар очевидцы Гульнара Солдатова новости пожарные Дмитрий Ширлин Полина Соловьева чп
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