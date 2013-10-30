В Москве открывается Всемирный русский народный собор

В столице начинает работу крупнейший общественный форум "Всемирный русский народный собор". Со всей России на него съехались представители разных религиозных, культурных и политических организаций. В этом году главная тема форума - "Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа". Сегодня на соборе пройдут заседания по семи секциям, в том числе посвященные современной отечественной литературе, проблемам воспитания и образования.