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Новости

30 октября 2013, 08:37

В Москве открывается Всемирный русский народный собор

В Москве открывается Всемирный русский народный собор

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В столице начинает работу крупнейший общественный форум "Всемирный русский народный собор". Со всей России на него съехались представители разных религиозных, культурных и политических организаций. В этом году главная тема форума - "Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа". Сегодня на соборе пройдут заседания по семи секциям, в том числе посвященные современной отечественной литературе, проблемам воспитания и образования.
Ксения Чепенко новости Роман Карлов форум Русский собор
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