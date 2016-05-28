Двое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП в Подольске

Два человека пострадали, один тяжело, в результате наезда машины на автобусную остановку в Подольске.

Сейчас Около больницы в Подольске, где находятся пострадавшие в аварии, находится наш корреспондент Светлана Заболева.

Дежурный пресс-секретарь ГУ МВД по Московской области Юрий Алексеев пояснил ситуацию: "Водитель автомобиля пытался произвести обгон, однако не смог справиться с управлением и врезался в автобусную остановку. Пострадали мужчина и женщина, оба доставлены в больницу. В отношении 22-летнего водителя возбуждено уголовное дело "Нарушение правил ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы до двух лет".