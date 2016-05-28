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28 мая 2016, 19:15

Происшествия

Двое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП в Подольске

Двое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП в Подольске

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Подольске

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Два человека пострадали, один тяжело, в результате наезда машины на автобусную остановку в Подольске.

Сейчас Около больницы в Подольске, где находятся пострадавшие в аварии, находится наш корреспондент Светлана Заболева.

Дежурный пресс-секретарь ГУ МВД по Московской области Юрий Алексеев пояснил ситуацию: "Водитель автомобиля пытался произвести обгон, однако не смог справиться с управлением и врезался в автобусную остановку. Пострадали мужчина и женщина, оба доставлены в больницу. В отношении 22-летнего водителя возбуждено уголовное дело "Нарушение правил ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы до двух лет".
ДТП новости Светлана Заболева автобусные остановки Мария Рыбакова авария Юрий Алексеев

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